La Fegamp advierte que el acuerdo con la Xunta para financiar la ayuda en el hogar sienta las bases para una futura solución

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, durante la última reunión que mantuvieron. XOÁN REY. | EFE

El presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, también alcalde socialista en Vilagarcía de Arousa, ha salido al paso de las críticas que cuestionan el acuerdo alcanzado por los municipios y la Xunta para mejorar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Fue precisamente el BNG quien mostró su rechazo frontal al pacto, al entender que responde a un acuerdo de los dos grandes partidos para apaciguar el malestar de los alcaldes en vísperas de las municipales, pero Varela ha apelado este viernes a la responsabilidad y el rigor, justo un día después de que Ana Pontón advirtiese de que el acuerdo condena a los ayuntamientos a seguir pagando un servicio que corresponde asumir a la Xunta y el Gobierno central. «Rescpecto as críticas, pero non as comparto, porque negan e obvian a realidade dunha negociación moi difícil sobre un asunto moi complexo como é do SAF», sostuvo el máximo responsable de la Fegamp.

El regidor arousano recuerda que todos los procesos de negociación son complejos y que nunca hay un acuerdo perfecto, y que las negociaciones tampoco parten de una situación equilibrada entre las partes. «Dende a Fegamp nin eu ni ningún alcalde ou alcaldesa manifestou que co acordo se resolvera definitivamente o problema de financiamento do SAF», insiste Varela, que vuelve a poner el foco en la demanda local de que se cumpla la Ley de Dependencia, una norma que obliga tanto la Xunta como al Gobierno a financiar este servicio en su integridad.

«Pode parecer escaso e poder ser criticable, pero estraña que se desaten críticas con este acordo a diferencia co acadado en 2021, cunha suba sensiblemente menor. E se seguen sendo escasos os 16 euros por hora de servizo en 2016, fronte aos case 22 euros que de media costa o SAF aos concellos , non parece que a situación mellorase anhelando 17 euros por hora, ou desmerecendo, dende posicións maximalistas, a capacidade do municipalismo galego para acadar acordos institucionais. Os 16, 17 e 18 euros son unha realidade», advierte Varela en su defensa del acuerdo alcanzado con la Consellería de Política Social.

O presidente da Fegamp señala que, aún con carencias, como cualquier resultado de una negociación, es «innegable» que este acuerdo «palía en parte as dificultades económicas provocadas polos custos do SAF nos concellos e nos permite avanzar cara a solución definitiva deste problema». En este sentido, Alberto Varela advierte a los críticos de que llevará menos tiempo alcanzar este objetivo si el conjunto del municipalismo actúa retomando el consenso estratégico en la defensa de los intereses de los vecinas y vecinos de todos los ayuntamientos.