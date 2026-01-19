Intervenidos en Sanxenxo más de 4.000 envases de bebidas energéticas que no estaban etiquetadas en castellano

Un agente de la Guardia Civil precintando un palé de bebidas en Sanxenxo GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil de la patrulla fiscal y fronteras de Vilagarcía de Arousa interceptaron más de cuatro mil envases de bebidas energéticas a una distribuidora en el municipio de Sanxenxo. Según relata el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el transcurso de una inspección rutinaria en este concello. Los agentes «localizaron varios palés de bebidas energéticas, que, al realizar la comprobación de los envases, se constata que muchos de ellos no vienen con las indicaciones en español». En las imágenes facilitadas por la Guardia Civil a los medios de comunicación sobre este caso el idioma principal de pare de estas latas es el griego. Desde el instituto armado inciden en que «al tratarse de un producto alimenticio, donde los ingredientes tienen que venir claramente reflejados en español, por motivos de seguridad, se procede a la aprehensión de todos aquellos envases que no reúnen las condiciones marcadas en la normativa. Quedaron precintados un total de 4.020 envases de 500 mililitros de capacidad cada uno y de diversos sabores. Estos productos «son inseguros para la salud por llevar un etiquetado inadecuado e insuficiente para el consumo en el mercado nacional»..

Los guardias civiles levantaron acta de denuncia ante la jefatura territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra, por una presunta infracción de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El producto quedó a disposición de la autoridad competente, que establecerá una sanción económica que puede oscilar entre los 300 y los 5.000 euros.

Por último, desde la Guardia Civil «se advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente aquellas que se adquieren fuera de los canales oficiales o que carecen de etiquetado claro, registro sanitario y trazabilidad alimentaria». Se añade que «el consumo de este tipo de productos puede suponer un peligro para la salud, ya que pueden contener altas concentraciones de cafeína, sustancias estimulantes no declaradas, u otros ingredientes que no cumplen con la normativa vigente». En este sentido, se precisa que «la falta de información sobre su origen y composición impide garantizar que hayan superado los controles sanitarios necesarios».