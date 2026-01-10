La Xunta critica la propuesta «decepcionante» de financiación del Gobierno para Galicia

Imagen de archivo de Miguel Corgos, conselleiro de Facenda. PACO RODRÍGUEZ

Ante el modelo de financiación autonómico presentado por el Gobierno, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, calificó la propuesta de «desalentadora, porque é decepcionante e maltrata a nosa comunidade autónoma». Sobre la documentación remitida por el Ejecutivo, reprochó que esta se limite a apenas «catro folios, sen aportar ningunha información adicional para un asunto de enorme complexidade».

Paralelamente, el conselleiro criticó la falta de transparencia en un proceso que es vital para el funcionamiento de las autonomías y de la prestación «dos servizos públicos que prestan as comunidades como a sanidade, a educación ou a dependencia». En relación a esto, añadió que la opacidad a la hora de presentar este modelo, «sen ser nunha rolda de prensa, indica que no Goberno non creen moito na súa proposta».

Más en profundidad, según los cálculos realizados por la Xunta, Galicia recibirá un 2,7 % de los 21.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo, «a pesar de representar ao redor do 6% da poboación das comunidades de réxime xeral. Non queremos ser máis que ninguén, pero o que non imos aceptar é ser menos. A proposta ten os datos inflados, apenas son 16.000 millóns os que se dedican para financiar as competencias das autonomías», detalló Corgos.

En relación con la condonación de la deuda, el conselleiro denunció que los gallegos tendrán que asumir unos 600 millones de euros adicionales derivados del adeudo generado por otras comunidades.