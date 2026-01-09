El BNG rechaza la propuesta de financiación del Gobierno por «insuficiente, centralista e lesiva» para Galicia

El portavoz del BNG, Néstor Rego Mariscal | EFE

El Bloque Nacionalista Galego ha rechazado este mediodía la propuesta presentada por el Gobierno del Estado para la reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que «non é nin siquiera un punto de partida» para abordar un cambio real que corrija la infrafinanciación que sufre Galicia. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha defendido un nuevo modelo basado en el concierto económico.

Rego ha definido la propuesta anunciada por la ministra de Hacienda como «un exercicio de maquillaxe do modelo actual, que non supón unha verdadeira reforma nin un cambio de paradigma». Para el representante nacionalista, no se está delante de un nuevo sistema de financiación, sino del mismo «modelo centralista e centralizado con pequenos retoques», ha subrayado.

El BNG ha mostrado su escepticismo y su crítica ante una propuesta que sigue sin reconocer la singularidad de Galicia, ni su realidad fiscal, económica y territorial. «Non se resolve o infrafinanciamento estrutural que ven lastrando a Galicia co sistema actual, nin se atende as nosas necesidades reais», ha denunciado Rego.

Uno de los aspectos más preocupantes para el BNG es la modificación a la baja de los factores que más encarecen la prestación de los servicios públicos en Galicia. Según explican, los dos elementos que más inciden en su coste se reducen de manera injustificada: el envejecimiento pasa del 8,5 al 7 % y la dispersión poblacional baja de 0,6 a 0,5 %. Esto, argumenta el Bloque, perjudica gravemente a Galicia y demuestra el carácter «profundamente inxusto» de la propuesta.

La formación nacionalista insiste en que, a pesar del empeño del Gobierno por presentarla como una mejora, la propuesta es «centralista e centralizadora», al no avanzar en una mayor capacidad de las comunidades para recaudar y gestionar sus propios recursos. «Galicia debe tener máis capacidade para recaudar o seus impostos e decidir sobre eles; iso é clave para garantizar unha financiación xusta», concluye Rego.

En relación al anuncio de un incremento de recursos para las comunidades autónomas, que podría suponer hasta 18.000 millones de euros adicionales, el BNG reconoce que habría más fondos que con el modelo actual, pero considera que no se resuelve el déficit histórico ni el infrafinanciación que sufre Galicia con un sistema «tan lesivo».