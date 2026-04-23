Los alumnos gallegos tendrán un correo electrónico corporativo desde quinto de primaria

Los alumnos contarán con un correo electrónico corporativo a partir de quinto de primaria ANGEL MANSO

La Xunta he hecho público el anteproyecto de la Lei de educación dixital de Galicia, que iniciará su tramitación parlamentaria en el segundo semestre de este año. Una norma de la que ya se han ido desglosando novedades, como la formación digital obligatoria para el profesorado, el derecho a la desconexión digital o la posibilidad de implantar controles biométricos para que los alumnos puedan examinarse en casa. Este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación Educativa, Judith Fernández, y el secretario xeral técnico, Manuel Vila, desgranó el articulado de esta legislación, que recoge la dotación de un correo electrónico corporativo para todos los estudiantes de colegios públicos a partir de quinto de primaria.

Aunque la ley afecta a todos los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los concertados e incluso en alguno de los artículos a los privados, este correo se implantará solo en colegios e institutos de carácter estrictamente público. La propia consellería aprobará el protocolo de uso de estas cuentas, así como los derechos y deberes asociados y las medidas de supervisión para que se haga un buen uso de las mismas.

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Los correos corporativos no tendrán carácter privado ni podrán emplearse para objetivos ajenos al educativo. Aunque no serán privados y podrán acceder docentes o administración, «calquera acceso deste tipo deberá estar debidamente xustificado».

El objetivo de esta medida es que en aquellas situaciones formativas en las que sea precisa una identidad digital, los estudiantes tengan una bajo parámetros de seguridad y privacidad. Otro de los puntos más destacados de esta ley es el derecho a la desconexión digital, es decir, que alumnos, familias y profesores no reciban comunicaciones a cualquier hora del día. Se regulará, señaló Judith Fernández, y se establecerá un régimen de sanciones para quien incumpla la norma. En concreto, el profesorado tendrá derecho, «a non ser requirido a través de medios electrónicos, fóra da súa xornada laboral ou dos períodos de dispoñibilidade regulamentariamente establecidos, salvo en casos de urxencia debidamente xustificados». Lo mismo ocurrirá con familias y estudiantes.

El interés y debate social que generan las nuevas tecnologías y la irrupción de la inteligencia artificial es evidente. Así lo refleja el número de alegaciones que recibió este anteproyecto en su fase de consulta abierta, unas 600, el número más elevado en Galicia. Se trata además de una norma pionera en el Estado y, según el conselleiro de Educación, también en Europa tras hacer un barrido por la reglamentación europea. «Iso ten unha parte positiva e unha negativa, por un lado podemos innovar pero por outro non temos referentes», apostilló Román Rodríguez.

En la ley se regula el uso de la inteligencia artificial. Cualquier toma de decisiones que afecte al alumnado, «non poderá basearse exclusivamente en resultados automatizados». Siempre debe haber una supervisión docente y es preciso poner especial atención en que los algoritmos no generen resultados injustos «para determinados grupos de estudantes». No se podrán usar sistemas de IA que impliquen reconocimiento facial o cualquier tipo de seguimiento biométrico que vulnere la intimidad o dignidad del estudiante, y el texto hace hincapié en prohibir su uso para, «clasificar ou identificar neurotipos ou condicións cognitivas do alumnado dentro do ámbito educativo».

Otros aspectos de la norma ya se habían adelantado, como la prohibición de grabar cualquier tipo de actividad escolar salvo que sea con un fin estrictamente educativo o la obligación de la formación digital del profesorado.

El uso de los móviles, a partir de tercero de la ESO

El uso de los teléfonos móviles estará prohibido no solo en el horario lectivo sino también en los recreos, el período de comedor escolar, entradas y salidas del centro y actividades extraescolares y complementarias. Solo podrán activarse por razones de salud y a partir de tercero de la ESO en actividades pedagógicas y supervisadas por el profesorado.

La previsión de la Consellería de Educación es que la ley se apruebe a finales de año o principios del que viene y entre en vigor plenamente en el curso 2027-2028.