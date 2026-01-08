El PSdeG exige a la conselleira de Política Social que aclare por qué el PP rechaza convertir la casa de Marcial Dorado en una residencia de mayores en A Illa

Imagen de archivo de la casa de Marcial Dorado en A Illa de Arousa MONICA IRAGO

Los socialistas gallegos pedirán que la conselleira de Política Social, Fabiola García, aclare en el Parlamento gallego por qué el PP de A Illa de Arousa se niega a apoyar la adquisición de la casa de Marcial Dorado para convertirla en una residencia pública. Así lo anunció este jueves la diputada del Grupo Socialista Paloma Castro: «É unha cuestión de transparencia política e de responsabilidade institucional».

Para el PSdeG es imprescindible que la titular de Política Social explique si la posición defendida por el PP en el Concello de A Illa responde a una decisión tomada por la dirección local del partido y «actúa por libre ou se segue indicacións da consellería ou do presidente da Xunta». La diputada calificó de «incomprensible» que la Xunta se oponga a una iniciativa que reforzaría la red pública de atención a los mayores en una zona como la comarca de O Salnés, que, según apunta, sufre un déficit de plazas residenciales públicas. «Falamos dunha comarca cunha poboación cada vez máis avellentada, con listas de espera e cunha oferta pública claramente insuficiente, mentres a Consellería de Política Social se nega a dar unha resposta», señaló.

Castro también destacó el valor simbólico y social de la propuesta: «Transformar un espazo ligado a un pasado escuro nun servizo público ao servizo da veciñanza sería un acto de xustiza social e de dignidade democrática». Desde el PSdeG insisten en que el concello y la zona de O Salnés llevan años reclamando más recursos públicos para atender a los mayores, especialmente a aquellos que necesitan una atención continuada y no pueden asumir los costes de las residencias privadas. «A falta de prazas públicas obriga a moitas familias a abandonar a comarca ou a facer fronte a gastos que non se poden permitir», criticó la socialista.

Paloma Castro anunció la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para saber por qué se niegan a la propuesta, si evaluaron su impacto social y qué medidas tiene previsto adoptar la consellería para incrementar las plazas públicas residenciales en O Salnés. «Fabiola García debe dar a cara no Parlamento», afirmó.

«¿Es prioritario? ¿Es lo que necesitamos?»

La polémica surgió después de que el alcalde de A Illa, Luis Arosa, valorase la posibilidad de hacerse con la casa de Marcial Dorado, si el Plan Nacional sobre Drogas convoca la subasta, para convertirla en una residencia o una casa de la juventud. Los populares criticaron que primero el gobierno municipal (PSOE y BNG) hizo «la mayor subida de impuestos» porque la situación económica del ayuntamiento «era preocupante», y ahora «ya puedan comprar mansiones».

«¿Es prioritario? ¿Es lo que necesitamos? Bajo nuestra opinión, hay muchas cosas que mejorar e infraestructuras necesarias para el pueblo antes que comprar una mansión», señalaron desde el PP local. Arosa les contestó que «teñen moita cara dura», preguntándose si «están ao servizo do pobo ou dos intereses de sempre». También tachó de falta de respeto «á memoria do pobo e a todas as vítimas daquela época» que el PP crea que esa adquisición es un capricho, «recuperar o patrimonio de quen causou tanto sufrimento na sociedade».

El Concello de A Illa de Arousa ya es propietario de dos parcelas embargadas a Marcial Dorado. En el suelo ubicado en la Avenida da Ponte construirán unas 70 viviendas de promoción pública y la parcela situada en la zona de O Outeiro se convertirá en un parque público.