La evaluación a los funcionarios de la Xunta incluirá si se adaptan a los cambios

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

Examen de oposición en Silleda, en una imagen de archivo
Examen de oposición en Silleda, en una imagen de archivo Adrián Freiría

Las encuestas que medirán el desempeño de los empleados de la Administración autonómica controlarán también la productividad

08 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El anteproyecto de decreto pactado por la Xunta y los sindicatos —a excepción de la CIG— para evaluar a los funcionarios incluye como uno de los criterios su capacidad de adaptarse a los cambios, entendida

