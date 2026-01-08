La evaluación a los funcionarios de la Xunta incluirá si se adaptan a los cambios
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Las encuestas que medirán el desempeño de los empleados de la Administración autonómica controlarán también la productividad08 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El anteproyecto de decreto pactado por la Xunta y los sindicatos —a excepción de la CIG— para evaluar a los funcionarios incluye como uno de los criterios su capacidad de adaptarse a los cambios, entendida