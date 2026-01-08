El BNG reivindica la utilidad de su voto en el Congreso ante la incertidumbre del panorama estatal

Néstor Rego, Ana Pontón y Carme da Silva Xoán A. Soler

A pesar de que Pedro Sánchez ha insistido en su voluntad de agotar la legislatura y en que no habrá elecciones hasta el 2027, el panorama a nivel estatal es lo suficientemente incierto como para que los partidos empiecen a moverse. Y eso es lo que han hecho los nacionalistas gallegos, que han presentado esta mañana en Santiago la campaña Co BNG, Galiza gana, con el objetivo de reivindicar la utilidad de su voto al Congreso para garantizar la defensa de los intereses de los gallegos. Así lo han trasladado Ana Pontón, portavoz nacional; Néstor Rego, su único diputado en Madrid, y la senadora Carme da Silva. Para ello han hecho un repaso del acuerdo de investidura firmado en Madrid con el PSOE en noviembre del 2023, un pacto cuyo balance presenta ahora luces, pero también sombras: aspectos cumplidos, como las bonificaciones en los peajes de la AP-9 y la AP-53, a medio cumplir, como los juzgados de violencia de género en Ferrol, Pontevedra y Lugo (se han conseguido en Santiago y Ourense), y cuestiones en las que apenas se ha avanzado, como la electrificación de la línea entre Santiago y Lugo, la financiación del 50 % de la dependencia o la adaptación digital del gallego. Los avances en la mejora del tren de cercanías van lentos. El BNG se ha remitido a este balance para trasladar a la sociedad la idea de que, si esto se logra con un diputado, se puede conseguir mucho más con una representación que permita al nacionalismo ser llave en la política madrileña.

«O BNG é a forza que defende os intereses de Galiza ante o Estado, sexa quen sexa o inquilino na Moncloa», ha insistido Ana Pontón, que ha contrapuesto la estrategia negociadora de su formación con la confrontación de Rueda, que «incluso chega a rechazar a condonación de máis de catro mil millóns de débeda para Galicia», en palabras de la portavoz. Este era uno de los puntos que figuraba en el acuerdo de investidura firmado en noviembre del 2023. Preguntado sobre hasta qué punto el hecho de tener presupuestos prorrogados está afectando al cumplimiento del acuerdo, el diputado Néstor Rego ha advertido que «iso non pode funcionar como escusa» porque cuando hay una voluntad política se deciden modificaciones de crédito.«Aí tes como proba o acontecido co incremento do gasto militar», ha recordado el diputado nacionalista en el Congreso.

Según ha explicado Pontón en su comparecencia, entre los hechos que avalan el trabajo del BNG en las Cortes, no solo figuran la bonificación a usuarios de las autopistas AP-9 y AP-53, sino también la regeneración de la ría de O Burgo, los estudios para modernizar las líneas ferroviarias y habilitar un servicio de cercanías o el mantenimiento de paradas de autobús que iban a ser suprimidas.

«Non nos conformamos e sabemos que hai moitos asuntos pendentes que resolver», ha admitido la portavoz del Bloque, que también se ha comprometido a «seguir traballando para defender os intereses dos galegos», máxime en un contexto, ha recordado, en el que no habrá mayorías absolutas y en el que cada voto cuenta.

Por su parte, Néstor Rego, diputado en el Congreso, ha considerado que otras fuerzas van a rebufo de las iniciativas del BNG respecto a Galicia y ha valorado que la mayoría de elementos del acuerdo de investidura del actual Gobierno estén cumplidos o en tramitación. «Dadénos máis forza e teremos máis e mellores resultados», ha prometido Rego, quien situó al Bloque como «o mellor antídoto fronte ao avance da dereita e da ultradereita» en iniciativas de «políticas sociales avanzadas e transformadoras».