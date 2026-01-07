En un curso de reeducación vial: «Los accidentes se crean poco a poco»
Las clases de sensibilización de tráfico sirven de oportunidad para que miles de infractores gallegos vuelvan a reponer su saldo de puntos. Así se viven desde dentro07 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«No sois malas personas, pero había unas normas que os habéis saltado y, bueno... os han cazado», dice Jesús Luis Cedeira, profesor del curso de sensibilización y reeducación vial en una de las autoescuelas del