Más de medio millar de centros educativos gallegos cuentan con clubes de lectura

El número de centros educativos que cuentan con clubes de lectura ha ascendido hasta el medio millar después de que se incorporaran 51 nuevos colegios e institutos este curso. Este aumento, enmarcado en el Plan Lía de la Xunta, ha sido del 10 %.

De los 189 centros adscritos a esta iniciativa, A Coruña es la provincia que se lleva la palma con el 37,8 % del total. Por otro lado, Ourense se sitúa en la cola de la lista con tan solo 57 centros con clubes de lectura. Lugo y Pontevedra cuentan con 70 y 184 centros, respectivamente. Estas diferencias entre territorios se han hecho más pronunciadas durante el último ciclo académico después de que A Coruña se convirtiera en la provincia con más centros nuevos integrados —24— mientras que Pontevedra, Lugo y Ourense solo sumaron 18, 6 y 3, respectivamente. Culleredo, Narón, Santiago de Compostela, Ourense, Marín, Vigo y O Porriño son los únicos concellos en incorporar dos nuevos colegios al programa durante este curso.

Dos colegios de Barbanza se suman al programa de clubes de lectura que impulsa la Xunta M. X. B.

Esta iniciativa de los clubes de lectura, tal y como trasalada el Ejecutivo autonómico, tiene como objetivo «fomentar o hábito» de lectura entre el alumnado y «promover a participación» de los familiares y otros miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, las ayudas y subvenciones recibidas por los centros varían dependiendo del tipo de centro y de la propuesta presentada y han de destinarse a la adquisición de libros para las actividades del club o a gastos derivados de su funcionamiento.

De forma paralela, la Xunta impulsa el programa de Bibliotecas Escolares Solidaria» en el que los propios clubes de lectura de 245 centros de Infantil, Primaria y Secundaria colaboran con bibliotecas públicas y entidades culturales cercanas. En lo que se refiere a este programa, A Coruña y Pontevedra abarcan el 78,8 % del total con 102 y 91 centros adscritos, respectivamente. Lugo —28 centros— y Ourense —24—, también forman parte de una iniciativa que, según dice la Xunta, busca «estimular o voluntariado cultural e o desenvolvemento de lecturas compartidas».