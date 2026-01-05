Mafias del ciberdelito suplantan a la atención al cliente de grandes empresas
REDACCIÓN / LA VOZ
Responden a las reclamaciones ofreciendo compensaciones a través de aplicaciones de envío de dinero rápido para que el usuario acabe dando su cuenta bancaria06 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Hola, somos Vueling y le pedimos disculpas por la experiencia negativa que está teniendo con nosotros. Por favor, comparta su correo electrónico, número de teléfono local y una breve descripción de su experiencia para que