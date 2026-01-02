El BNG ve riesgos para el patrimonio en la cesión de las autorizaciones a los ayuntamientos

La parlamentaria y portavoz de Cultura del BNG, Mercedes Queixas.

La portavoz de Cultura del BNG, Mercedes Queixas, consideró un «avance no proceso de liquidación da identidade de Galiza» la modificación de la Lei de Patrimonio Cultural efectuada por la Xunta y que entró en vigor el 1 de enero.

Queixas considera que el texto «representa un retroceso grave para a protección do patrimonio galego» y «pon en risco boa parte da herdanza cultural que conforma a nosa identidade como pobo».

Las críticas del BNG se suman a las de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el Consello da Cultura Galega, la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología o la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago.

A juicio de la portavoz del Bloque, el objetivo de la Xunta es proteger «os intereses do lobi eléctrico, pasteiro e mineiro, facilitando a depredación do patrimonio arqueolóxico dos nosos montes ou poñendo en perigo o Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade coa avaliación patrimonial positiva para a instalación da macrocelulosa Altri».

De ahí una modificación que «é un paso atras no recoñecemento da nosa identidade cultural».

Uno de los cambios transfiere a los concellos la gestión de las autorizaciones para intervenir sobre bienes con protección estructural o ambiental. Queixas denuncia que se elimina la autorización previa de la Xunta en cerca del 90 % de los bienes catalogados.

A juicio de los nacionalistas, el Gobierno gallego está a «delegar o que é indelegábel por lei» para paliar la merma de recursos para conservación del patrimonio, ya que la cuantía, 22 millones de euros, es «prácticamente a mesma» que en el 2009.

Queixas añadió que su partido exigirá a la Xunta que «rectifique e non siga avanzando nun sentido oposto ao das obrigas de conservación que lle son propias e que poden poñer en risco de perda, destrución ou deterioro irreversible moitos dos bens protexidos».