El BNG ve riesgos para el patrimonio en la cesión de las autorizaciones a los ayuntamientos
GALICIA
Los nacionalistas ven un «avance no proceso de liquidación da identidade de Galiza» en los cambios legales que se aplican desde el día 102 ene 2026 . Actualizado a las 13:25 h.
La portavoz de Cultura del BNG, Mercedes Queixas, consideró un «avance no proceso de liquidación da identidade de Galiza» la modificación de la Lei de Patrimonio Cultural efectuada por la Xunta y que entró en vigor el 1 de enero.
Queixas considera que el texto «representa un retroceso grave para a protección do patrimonio galego» y «pon en risco boa parte da herdanza cultural que conforma a nosa identidade como pobo».
Las críticas del BNG se suman a las de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el Consello da Cultura Galega, la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología o la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago.
A juicio de la portavoz del Bloque, el objetivo de la Xunta es proteger «os intereses do lobi eléctrico, pasteiro e mineiro, facilitando a depredación do patrimonio arqueolóxico dos nosos montes ou poñendo en perigo o Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade coa avaliación patrimonial positiva para a instalación da macrocelulosa Altri».
De ahí una modificación que «é un paso atras no recoñecemento da nosa identidade cultural».
Uno de los cambios transfiere a los concellos la gestión de las autorizaciones para intervenir sobre bienes con protección estructural o ambiental. Queixas denuncia que se elimina la autorización previa de la Xunta en cerca del 90 % de los bienes catalogados.
A juicio de los nacionalistas, el Gobierno gallego está a «delegar o que é indelegábel por lei» para paliar la merma de recursos para conservación del patrimonio, ya que la cuantía, 22 millones de euros, es «prácticamente a mesma» que en el 2009.
Queixas añadió que su partido exigirá a la Xunta que «rectifique e non siga avanzando nun sentido oposto ao das obrigas de conservación que lle son propias e que poden poñer en risco de perda, destrución ou deterioro irreversible moitos dos bens protexidos».