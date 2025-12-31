Así se tramitan desde hoy los permisos de Patrimonio que afectan a 30.000 obras al año en Galicia

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de un técnico de Patrimonio y una arqueóloga municipal revisando una galerían descubierta durante unas obras en A Coruña.
Imagen de archivo de un técnico de Patrimonio y una arqueóloga municipal revisando una galerían descubierta durante unas obras en A Coruña. CESAR QUIAN

Entra en vigor la ley que transfiere a los ayuntamientos la gestión de las autorizaciones en bienes con protección estructural o ambiental

01 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La entrada en vigor este 1 de enero de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta lleva aparejadas 15 modificaciones de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Entre los cambios destaca

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Quiero la oferta