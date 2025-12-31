Las claves del programa gallego para retirar medicamentos de la farmacia sin llevar receta

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Adrian Freiria

Solo pueden utilizarlo los pacientes de doce grupos de fármacos; el boticario contacta con un médico que hace la prescripción al momento

31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta puso en marcha en febrero un programa pionero para que los pacientes que deben tomar medicamentos no demorables puedan retirarlos de las farmacias sin llevar la receta, y no tener que acudir así

