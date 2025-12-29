Besteiro niega que haya una crisis interna en el PSdeG y espera que el partido se ocupe de hablar de política

PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, continúa con su estrategia encaminada a calmar las aguas en el seno del partido, que bajan revueltas desde que estalló el caso de la denuncia contra José Tomé por acoso sexual y las de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En rueda de prensa este lunes en el Parlamento, el líder de los socialistas gallegos ha rechazado hablar de una «crisis interna» y ha manifestado que espera que el Comité Nacional previsto para el 10 de enero acoja un debate «sensato» en relación con las denuncias en el canal interno de la organización. Una herramienta de la que ha dicho sentirse orgulloso. Besteiro entiende que haya opiniones o voces discrepantes, pero tratará de defender el modo en cómo actuó la dirección gallega.

Respecto a la situación en el Ayuntamiento de A Coruña tras las denuncias a través del canal interno del PSOE contra la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, por parte de dos exedilas, Besteiro ha incidido en que la dirección gallega no tiene «coñecemento do contido da denuncia». Y ha reiterado que no sabe cuáles son las motivaciones de las denuncias contra la alcaldesa, por lo que entiende que «sería absolutamente neglixente» valorar una cuestión sobre la que no tiene información.

Sobre las críticas en el seno del partido, el secretario xeral ha insistido en que se debe debatir «sobre os feitos ou de como se teñen que facer as cousas» y ha mostrado su deseo de que la organización se dedique a hablar de política para ofrecer soluciones a los ciudadanos. De hecho, ha recordado que el Comité Nacional del día 10 se hablará de cuestiones como l financiación autonómica o local o la ejecución de los presupuestos de la Xunta para atender cuestiones como la sanidad o la dependencia. El líder socialistas ha recordado también que la actividad del 2026 estará muy condicionada por las municipales y que esperan tener los candidatos de las ciudades a mediados de año.