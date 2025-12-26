El precio de acompañar en el hospital: emocional y cada vez más costoso

El letrero del párking del Hospital Clínico de Santiago, que ofrece estacionar 24 horas por 11,95 euros, en una imagen de esta semana. XOAN A. SOLER

Acompañar a un familiar o allegado en el hospital conlleva un coste emocional elevado, sobre todo si la estancia es larga. Pero lo que quizás muchos desconocen es que a esa carga psicológica se suma