El precio de acompañar en el hospital: emocional y cada vez más costoso

El letrero del párking del Hospital Clínico de Santiago, que ofrece estacionar 24 horas por 11,95 euros, en una imagen de esta semana. XOAN A. SOLER

Muchos familiares optan por pagar a un cuidador, desde seis euros la hora. El aparcamiento es caro o ni existe y los menús son asequibles, pero hay poco control en las máquinas expendedoras

27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Acompañar a un familiar o allegado en el hospital conlleva un coste emocional elevado, sobre todo si la estancia es larga. Pero lo que quizás muchos desconocen es que a esa carga psicológica se suma

