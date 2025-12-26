El precio de acompañar en el hospital: emocional y cada vez más costoso
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Muchos familiares optan por pagar a un cuidador, desde seis euros la hora. El aparcamiento es caro o ni existe y los menús son asequibles, pero hay poco control en las máquinas expendedoras27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Acompañar a un familiar o allegado en el hospital conlleva un coste emocional elevado, sobre todo si la estancia es larga. Pero lo que quizás muchos desconocen es que a esa carga psicológica se suma