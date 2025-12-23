Galicia registra una caída de las pernoctaciones hoteleras en noviembre frente al aumento en el resto del país

Turistas fotografían un mural cercano a la muralla de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

En el pasado mes de noviembre, en Galicia se registraron 539.347 pernoctaciones hoteleras. En total, un 6,62 % menos que el año pasado en el mismo mes, según el INE. Sin embargo, los precios ascendieron un 3,17 % en la comunidad.

No obstante, en el resto del país hubo, también en el mes de noviembre, un total de 20,3 millones de pernoctaciones en hoteles. Un 1,6% más que en noviembre del 2024. El INE cifra el ascenso de los precios en un 4%. Un impulso debido, principalmente, al comportamiento del mercado internacional debido a que las pernoctaciones de los no residentes subieron un 3%, compensando la caída del 0,7% que se registró por los viajeros residentes de España.

Cesareo Pardal, presidente del clúster Turismo de Galicia, achaca esta caída de las pernoctaciones a la falta de vuelos en la comunidad. «Es por la falta de vuelos y por la supresión de los de Ryanair. Se está notando muchísimo en las pernoctaciones. Muchísimo. El sector no contaba con esta bajada», asegura. Pardal admite que noviembre suele ser un buen mes para el sector. «Es el comienzo también de las luces de Vigo y atrae a mucha gente», afirma. Sin embargo, estas cifras no auguran un buen futuro y Pardal vaticina un diciembre complicado.«Llevamos diciendo desde hace diez años que este problema llegaba. Y llegó y no hay plan B». Para paliarlo, desde el sector admiten valorar la opción de un autobús directo de Oporto —cuyo aeropuerto aseguran que les está ganando terreno —para traer a los turistas a Galicia. Sobre el aumento de los precios, Pardal fue conciso: «Bien poco me parece», afirma. «La inflación es tremenda, los precios son desorbitados y cada vez hay menos mano de obra. Todo esto va a repercutir en los precios. Creemos que de aquí al verano que viene los precios se van a incrementar en un 10%».

Más de 6,6 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre La Voz

En el país, durante los 11 primeros meses del 2025, las pernoctaciones totales crecieron un leve 0,9 % respecto al mismo período del curso pasado. En este intervalo, la demanda de viajeros residentes en España disminuyó un 0,2%, mientras que las de los no residentes mostró una evolución positiva con un incremento del 1,5 %. Estos datos indican una tendencia de crecimiento sostenido apoyada en el turismo exterior, frente a una ligera contracción del mercado interno.

Galicia se quedó a 23.000 visitantes de su récord histórico S. Pérez / J. Capeáns / L. Castro

En lo que a la distribución geográfica se refiere, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana se erigieron como los destinos principales de los viajeros nacionales en noviembre, concentrando el 17,4 %, el 13,8 % y el 12,4 % de las pernoctaciones, respectivamente. A su vez, los turistas internacionales eligieron, en su mayoría, Canarias, con el 42,6 % del total de las pernoctaciones, seguida de Andalucía con un 15,2 % y Cataluña con un 14,4 %.

Respecto al origen de los viajeros internacionales, Reino Unido y Alemania fueron los principales mercados emisores, con el 23,2 % y el 15,8 % de las pernoctaciones por parte de los no residentes, respectivamente. A una distancia mayor de estos países europeos se sitúa Estados Unidos, con un 5,8 % del total. Estos mercados han sido fundamentales para mantener la actividad en un mes caracterizado por una temporada baja en la gran mayoría del territorio peninsular.

En lo que respecta a la ocupación, este mes de noviembre se cubrieron el 53,7 % de las plazas ofertadas. Esto supone un aumento del 0,6 % respecto al año anterior. Por otro lado, el grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 61,1 %, con un ascenso del 1,1 %. Canarias fue la comunidad con mayor nivel de ocupación, con un 74,3 %.

También suben los precios

Los datos de Coyuntura Turística Hotelera del INE indican que el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 3,9 % a nivel nacional, aunque mostró variaciones significativas por regiones y categorías. Madrid registró el mayor crecimiento, con un 8 %, mientras que Melilla tuvo el mayor descenso: un 9,8 %.

Dividido por categorías, el mayor incremento lo vivieron los establecimientos de dos estrellas de oro, cuyas tarifas ascendieron un 7,1 % respecto a noviembre del 2024. Por otro lado, la rentabilidad del sector hotelero también mostró una evolución al alza. La facturación media por habitación ocupada —ADR— llegó hasta los 117 euros, un 3 % más que en el 2024, mientras que el ingreso medio por habitación disponible escaló hasta los 77,5 euros. Un 5,1 % más.

Dividido en categorías hoteleras. El ADR fue de 261,6 euros en hoteles de cinco estrellas, 121 euros en los de cuatro y 90,9 euros los de tres.