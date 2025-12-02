Más de 6,6 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre

Imagen de archivo de turistas y peregrinos en el Cabo Fisterra, uno de los principales destinos de la Costa da Morte Ana Garcia

6,63 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre de este año. El dato lo publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo ha destacado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una gala en la que ha presentado a la comarca del Barbanza como «un exemplo de modelo turístico sostible ha destacado que más de 6,63 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre de este año, sumando 12,35 millones de pernoctaciones en los establecimientos turísticos de la comunidad.

En este contexto, Merelles ha resaltado la «calidad y excelencia» en los servicios turísticos como elementos fundamentales del destino Galicia, «incentivadores dunha maior capacidade de atracción de visitantes», al tiempo que «contribúen ao desenvolvemento económico do territorio». Asimismo, ha recordado que el gasto medio del turista del segundo semestre de 2025 se sitúa en 114,69 euros, un 5,8 % más que en el mismo período del 2024.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha enfatizado que la comarca de O Barbanza «é un exemplo do modelo turístico sostible polo que aposta o Goberno de España en Galicia».

Blanco ha ensalzado la apuesta conjunta de las administraciones y de las empresas por construir un destino turístico «con identidade, baseado na calidade, no respecto polo entorno e na capacidade de ofrecer experiencias durante os 365 días do ano».

Además, ha puesto en valor el esfuerzo del sector turístico de la comarca, representado por las más de 65 empresas que recibirán los diplomas Sicted de calidad turística, promovidos por el Ministerio de Industria y Turismo.

«Este é o camiño, o da cooperación público-privada, o do diálogo e o traballo conxunto entre administracións e o sector turístico para construír un ecosistema que xere valor e oportunidades», ha concluido.