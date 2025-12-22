A Xunta declara ben de interese cultural a música e o baile tradicional galego
GALICIA
Promoverá medidas para garantir a súa transmisión xeracional e recoñecer o protagonismo das mulleres nestas artes22 dic 2025 . Actualizado a las 14:51 h.
A música e o baile tradicional galego serán nos vindeiros días ben de interese cultural (BIC) e aprobaranse medidas para garantir a súa pervivencia de cara ao futuro. A iniciativa aprobouna este luns o Consello da Xunta e o obxectivo, segundo explicou o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, é incrementar a protección dun «inmenso valor inmaterial» que ten o folclore galego, «unha herdanza histórica que se transmite de xeración en xeración».
A esta declaración, que conta cos informes favorables de varias comunidades e entidades, e tamén do Museo do Pobo Galego e do Museo Etnolóxico de Ribadavia, o Goberno galego suma a posta en marcha dunha serie de iniciativas para que as vindeiras xeracións «manteñan axeitadamente» a herdanza cultural e o legado da música e do baile tradicionais. Aínda que Calvo non precisou cales —a medida farase oficial no Diario Oficial de Galicia—, Calvo anunciou que as medidas verterán sobre tres eixos: a investigación, o ensino e a transmisión xeracional, e a protección, conservación e revitalización destas artes.
A Xunta márcase ademais o obxectivo de crear un arquivo audiovisual «público na rede, gratuito e de libre acceso» que recolla material de música e bailes tradicionais e tratará de propiciar tamén que as universidades galegas impulsen a investigación neste eido. E para garantir a pervivencia deste patrimonio, o Executivo autonómico solicitará a colaboración dos docentes para elaborar materiais didácticos, e das ANPAS para promover actividades extraescolares relacionadas.
Segundo explicou Diego Calvo ao termo do Consello, esta medida pretende tamén recoñecer o gran protagonismo das mulleres na posta en práctica e na transmisión do folclore, posicionándose como «as principais custodias dunha parte senlleira da memoria colectiva galega, capaces de conectar e reintegrar a tradición centenaria do pasado rural campesiño co presente urbano». Salientou, de feito, o papel das cantareiras, das pandereiteiras e das portadoras, mulleres que transmiten coñecementos e técnicas para mellorar a práctica destas artes.
Con este anuncio, segundo engadiron nun comunicado enviado aos medios tras o Consello, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, finaliza un proceso iniciado en novembro do 2024, avalado polos expertos, e recoñece «a fonda pegada no pasado e no presente de Galicia» da práctica tradicional do baile e da música, e tamén o labor que realizan as asociacións folclóricas.
A música e o baile tradicional galegos convértense así no ben de interese cultural número 794 do país, a Xunta elaborará, dentro de nove anos, un estudo para avaliar o estado do ben e do impacto que exerceron sobre a música e os bailes tradicionais as medidas de protección que agora se aproban.