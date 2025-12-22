A Xunta declara ben de interese cultural a música e o baile tradicional galego

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Dúas mozas bailando unha muiñeira, nun torneo na Laracha, nunha imaxe de arquivo.
Dúas mozas bailando unha muiñeira, nun torneo na Laracha, nunha imaxe de arquivo. ANA GARCÍA

Promoverá medidas para garantir a súa transmisión xeracional e recoñecer o protagonismo das mulleres nestas artes

22 dic 2025 . Actualizado a las 14:51 h.

A música e o baile tradicional galego serán nos vindeiros días ben de interese cultural (BIC) e aprobaranse medidas para garantir a súa pervivencia de cara ao futuro. A iniciativa aprobouna este luns o Consello da Xunta e o obxectivo, segundo explicou o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, é incrementar a protección dun «inmenso valor inmaterial» que ten o folclore galego, «unha herdanza histórica que se transmite de xeración en xeración».

A esta declaración, que conta cos informes favorables de varias comunidades e entidades, e tamén do Museo do Pobo Galego e do Museo Etnolóxico de Ribadavia, o Goberno galego suma a posta en marcha dunha serie de iniciativas para que as vindeiras xeracións «manteñan axeitadamente» a herdanza cultural e o legado da música e do baile tradicionais. Aínda que Calvo non precisou cales —a medida farase oficial no Diario Oficial de Galicia—, Calvo anunciou que as medidas verterán sobre tres eixos: a investigación, o ensino e a transmisión xeracional, e a protección, conservación e revitalización destas artes.

A Xunta márcase ademais o obxectivo de crear un arquivo audiovisual «público na rede, gratuito e de libre acceso» que recolla material de música e bailes tradicionais e tratará de propiciar tamén que as universidades galegas impulsen a investigación neste eido. E para garantir a pervivencia deste patrimonio, o Executivo autonómico solicitará a colaboración dos docentes para elaborar materiais didácticos, e das ANPAS para promover actividades extraescolares relacionadas. 

Segundo explicou Diego Calvo ao termo do Consello, esta medida pretende tamén recoñecer o gran protagonismo das mulleres na posta en práctica e na transmisión do folclore, posicionándose como «as principais custodias dunha parte senlleira da memoria colectiva galega, capaces de conectar e reintegrar a tradición centenaria do pasado rural campesiño co presente urbano». Salientou, de feito, o papel das cantareiras, das pandereiteiras e das portadoras, mulleres que transmiten coñecementos e técnicas para mellorar a práctica destas artes.

Con este anuncio, segundo engadiron nun comunicado enviado aos medios tras o Consello, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, finaliza un proceso iniciado en novembro do 2024, avalado polos expertos, e recoñece «a fonda pegada no pasado e no presente de Galicia» da práctica tradicional do baile e da música, e tamén o labor que realizan as asociacións folclóricas. 

A música e o baile tradicional galegos convértense así no ben de interese cultural número 794 do país, a Xunta elaborará, dentro de nove anos, un estudo para avaliar o estado do ben e do impacto que exerceron sobre a música e os bailes tradicionais as medidas de protección que agora se aproban. 