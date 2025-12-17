Los nacimientos en Galicia alcanzan los 11.271 hasta octubre y las defunciones aumentan un 2,29 %

dblight

En Galicia hubo 11.271 nacimientos de enero hasta octubre de este año. Un 0,96 % más que el año anterior en el mismo período, según el INE. En total, 1.157 gallegos nacieron solo en este mes de octubre, dos menos que en el mismo mes del 2024. Por otro lado, el número de muertes el curso pasado ascendió hasta las 32.279, con una caída del 2,3% de aquellas ocasionadas por tumores y un incremento del 1,9 % y del 5,5 % en las muertes relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio y del sistema respiratorio, respectivamente. De enero a octubre de este 2025 han aumentado las muertes en Galicia un 2,29 %.

Sin embargo, Galicia no es la excepción. En toda España ha habido un ligero repunte de la natalidad. En total, han nacido 2.738 niños más que el año pasado: 267.498 bebés hasta octubre —129.788 mujeres y 137.710 hombres—. Una cifra, no obstante, inferior a la registrada durante el mismo período en el 2019, año en el que nacieron 34.050 niños más que este año. Solo en octubre, nacieron en todo el país 29.079 niños, 791 más que en octubre del 2024. Esta cifra prolonga, un mes más, el número infranqueable de los 30.000 nacimientos en un mes que el país lleva intentando rebasar cuatro años.

Respecto a la edad de las madres, 4.375 bebés nacidos en España pertenecen a mujeres de entre 15 a 19 años; 20.948 a madres de entre 20 a 24; 46.437 a mujeres de 25 a 29; 88.825 de entre 30 a 34 y 79.225 de madres de entre 35 a 39 años.

Por comunidades, donde más han aumentado los nacimientos ha sido en Madrid, con 43.838, Castilla-La Mancha, con 12.145 y País Vasco, con 11.087. Galicia se encuentra en séptima posición con sus 11.271 alumbramientos. Por otro lado, el número de nacimientos descendió en Melilla un 10,8 %, en Ceuta un 4,87 % y en Extremadura un 2,5 %.

Respecto a las defunciones, entre los meses de enero y octubre murieron en España 366.941 personas, 4.647 más que en el mismo período del 2024, según la estimación del INE. Los mayores incrementos en el número de fallecidos se registraron en Ceuta, con un 19,1 % más y en Melilla, con una crecida del 13,57 %.