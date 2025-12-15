Más de 16.000 médicos aspiran a una de las 9.276 plazas mir ofertadas en el 2026

Último examen mir en Santiago, el pasado mes de enero SANDRA ALONSO

Un total de 34.553 sanitarios han sido admitidos en las pruebas de formación sanitaria especializada, que en esta convocatoria 2025-2026 oferta 12.366 plazas de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Son 423 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 3,5 %. El Ministerio de Sanidad ha publicado el listado provisional de admitidos, y el plazo de presentación de reclamaciones a esta lista arranca el martes 16 de diciembre hasta el 2 de enero.

Casi la mitad de los aspirantes, 16.014, son médicos y optan a una de las 9.276 plazas mir. La segunda titulación con más plazas es enfermería, con 11.134 aspirantes para 2.279 puestos EIR. En el lado opuesto está el examen QIR (de químicos), con solo 29 plazas en toda España y 292 aspirantes.

Galicia empezará a formar el próximo año a sus seis primeros mir de urgencias Elisa Álvarez

Una de las novedades de este año es que el examen, que se celebra el sábado 24 de enero a la misma hora en toda España, es que la prueba se adelanta dos horas, comenzando a las 14 horas. También se han suprimido algunas sedes, entre ellas la de Vigo, por lo que en la comunidad solo habrá exámenes en la capital de Galicia. Desde el 2018 las plazas de formación sanitaria se han incrementado en un 54 %. En el caso de los hospitales gallegos, en esta convocatoria se ofertan 682 en las distintas titulaciones, el número más alto de la historia, con 25 más que en el 2025.

Sobre el procedimiento este año se mantienen los cambios del pasado. Por ejemplo, eliminar la nota de corte en el examen mir y volver a la elección presencial, lo que evitó que quedasen plazas desiertas.