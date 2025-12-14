La Xunta escribe al Gobierno cartas, pero no son de amor

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO SANTIAGO / LA VOZ

Rueda, con el ministro Torres, en la firma del traspaso de las competencias en el litoral.
Rueda, con el ministro Torres, en la firma del traspaso de las competencias en el litoral. SANDRA ALONSO

La diplomacia epistolar se consolida en las relaciones por la desconfianza, que no ha parado de crecer desde que Feijoo llegó a la presidencia nacional del PP

20 dic 2025 . Actualizado a las 20:05 h.

Las últimas, que se sepa, fueron dos cartas enviadas por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, al delegado del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándolos a abordar la falta de personal de

