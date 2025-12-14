La plantilla de La Voz, unida en su compromiso con Galicia, festeja una jornada de confraternidad

1/7 Foto de familia de los más de 300 trabajadores que acudieron al encuentro navideño, celebrado en la sede central de La Voz en Sabón (Arteixo). VÍTOR MEJUTO 2/7 Parte de la plantilla, en la sesión vermú. Los compañeros, llegados de las 13 delegaciones del periódico, aprovecharon para ponerse al día e introducir a los más jóvenes. VÍTOR MEJUTO 3/7 Lois Balado, presentador de la gala navideña, abrazó a Ruth Nóvoa, delegada de Ourense, tras recordar a María Doallo, compañera de la delegación que falleció. VÍTOR MEJUTO 4/7 La banda Os Piñeiros amenizaron una sesión vermú llena de ritmo. VÍTOR MEJUTO 5/7 VÍTOR MEJUTO 6/7 El presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, pronunció el discurso con el que arrancó el encuentro navideño. VÍTOR MEJUTO 7/7 Gladys Vázquez y Lois Balado ejercieron como maestros de ceremonia de una gala con muchas sorpresas. En la foto, sacando papeletas para el sorteo que repartió los regalos. VÍTOR MEJUTO

Los trabajadores de las diferentes empresas que conforman la Corporación Voz de Galicia se reunieron este domingo en las instalaciones centrales de Sabón (Arteixo) en una jornada de confraternidad y unión en la antesala de las fiestas navideñas. Más de 300 personas acudieron a la celebración que se inició en la zona de la rotativa a la una y media con una sesión vermú y música en directo a cargo del grupo Os Piñeiros, donde muchos aprovecharon para saludarse y ponerse al día, dado que llegaban desde distintos puntos de Galicia, donde La Voz tiene repartidas sus trece delegaciones.

Algunos de los más veteranos fueron presentando a los compañeros más jóvenes para, a continuación, hacerse una foto de familia justo antes de que se iniciara una comida distendida en el Museo, exquisitamente decorado para la ocasión y con las mesas nombradas con titulares de este año de La Voz. Allí, el presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, dedicó unas palabras a toda la plantilla, en las que recordó al editor, Santiago Rey Fernández-Latorre, fallecido en agosto del 2024.

«Nos encontramos otra vez aquí para compartir una jornada festiva, de confraternidad y de unión. Estoy seguro de que si él nos estuviese viendo se sentiría muy orgulloso. Se sentiría feliz de vernos juntos, de vernos unidos y comprometidos alrededor de las empresas de la Corporación», expresó el presidente de La Voz de Galicia, que aseguró que el editor estaría agradecido de ver a toda su gente reunida: «A los patronos de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, a los directivos, a los consejeros, pero, sobre todo, a sus trabajadores».

«Gracias a ese compromiso —continuó Lois Blanco— puedo adelantaros que todas las empresas esperamos cerrar un buen año y eso nos va a hacer más fuertes y nos va a permitir afrontar un 2026 con ilusión», dijo antes de pedir un brindis «en memoria de nuestro editor y por unas felices fiestas para todos vosotros y para todos vuestros seres queridos».

Todos de pie y con las copas en alto, los trabajadores iniciaron el almuerzo en el que hubo tiempo para recordar a muchos compañeros ya jubilados, para contar anécdotas de otras épocas, y para mirar al futuro. En ese horizonte, en el que se reafirmó la unidad de todos con el compromiso del grupo por la prensa hecha con calidad y cercanía, la plantilla de La Voz de Galicia volvió a dar muestras de su cariño.

Las primeras sorpresas llegaron nada más sentarse a la mesa, porque cada uno tenía un número para el gran sorteo de regalos que comenzó en cuanto se terminó el postre.

Finalizada la comida, que sirvió Jardanay, los presentadores de la jornada, Gladys Vázquez y Lois Balado, animaron a todos los compañeros con un bingo, en el que se repartieron experiencias gastronómicas en restaurantes con estrella Michelin, como el de Miguel González y Árbore da Veira, estancias en hoteles y balnearios, como el de a Illa da Toxa o Guitiriz, relojes y distintos viajes.

Entre risas, los trabajadores tuvieron también que dar prueba de su conocimiento a través de varios juegos que se propusieron en la sobremesa. Entre ellos, hubo que adivinar, por ejemplo, los metros cuadrados exactos de las instalaciones de La Voz de Galicia en Sabón, que, después de varias rondas y de muchas pistas de los presentadores, finalmente se acertó: 51.597.También se adivinó el número de multas del radar que pone más en Galicia, el de la A-52: 17.221.

El momento más emotivo de la celebración se produjo al final, cuando Gladys Vázquez y Lois Balado se dirigieron a las compañeras de la delegación de Ourense, que se desplazaron a Sabón, en un año especialmente duro por el reciente fallecimiento de la periodista María Doallo, nuestra querida Doa, de tan solo 35 años. Fundidos en un abrazo, con el calor del aplauso de todos los trabajadores, la celebración se cerró con la emoción del recuerdo a una compañera que, como el resto de los que han pasado por esta casa, han sentido a La Voz de Galicia como su familia. Por todos ellos seguimos juntos.

Juegos, viajes y muchos premios, en una sobremesa muy divertida

Con el ánimo festivo de la Navidad, los compañeros de las distintas empresas de la Corporación Voz de Galicia (conformada por unos 600 empleados) que se reunieron en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre se divirtieron en la sobremesa, que arrancó con un bingo, siguió con el juego hundir la flota con las caras de toda la plantilla en una enorme pantalla, con una ruleta de preguntas y con varios sorteos. La suerte le sonrió dos veces a Guillermo Sande, de la delegación de Ferrol, que a punto de jubilarse este mes, tuvo la fortuna de que le tocase un viaje a Tenerife, además de un reloj.

Hubo más premios, hasta 19, que van a hacer volar a más de uno. El que lo hará seguro es Rubén Álvarez, del departamento de Sistemas, que fue el gran agraciado de este día festivo con un viaje a Punta Cana para dos personas durante nueve días en un hotel de cinco estrellas con todo incluido. Era el gran premio de la jornada, en el que también se repartieron experiencias gastronómicas, como la que le tocó a Marta Rey, de la sección de Suplementos, quien después de cantar como los niños de San Ildefonso algún número del bingo, fue premiada tras adivinar una de las cuestiones que se plantearon en los juegos.

Un premio estaba debajo de la silla de Ana Casal, secretaria de dirección, que podrá disfrutar de un menú degustación con otra persona. También Isa García, de Sondaxe, que vivirá la experiencia de hacer turismo de vuelo en el aeródromo de Mazaricos. Y así muchos más fueron los afortunados.En ese ambiente de diversión, los compañeros de las empresas de la Corporación Voz despidieron la celebración navideña.