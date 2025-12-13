Pedro Duarte, alcalde de Oporto: «Los aeropuertos gallegos pueden complementar a Sá Carneiro, deben dejar de competir»

El alcalde de Oporto, esta semana en su despacho. Brais Suárez

Pedro Duarte (Oporto, 1973) tomó posesión como alcalde de Oporto a inicios de noviembre, tras imponerse por una diferencia exigua en las elecciones locales de octubre. Devuelve la alcaldía al Partido Social Demócrata (centro derecha),