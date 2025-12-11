El secretario de Estado sobre el proyecto de trenes de cercanía en Galicia: «Lo anunciaremos en los próximos meses»

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, visitó este miércoles las obras de remodelación de la estación junto al presidente del Adif, Pedro Marco; el delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco; el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo y la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey. Marcos Míguez

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, visitó este miércoles las obras de remodelación de la estación junto al presidente de el ADIF, Pedro Marco; el delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco; el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo y la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Santano destacó los aspectos ferroviarios y de integración urbana de la futura nueva estación. «Cuando decimos desde el Ministerio y desde el Gobierno de España que España está viviendo una revolución ferroviaria, nos estamos refiriendo a todos los territorios del país, y Galicia también es protagonista de esa revolución ferroviaria, que se traduce en cifras muy importantes de inversión». Así, recordó que en estos últimos años el Gobierno ha invertido más de 1.600 millones en ferrocarril en Galicia. «Dentro de esa inversión hay una pata, una parte muy importante, que es la renovación de las estaciones». «En el mes de junio inauguramos la nueva estación de Santiago de Compostela y en este momento tenemos en obra la estación de A Coruña, la de Lugo y la de Ourense. Tenemos, por lo tanto, un volumen importante de inversión en las estaciones».

En este sentido, el secretario de Estado de Transporte subrayó que estas infraestructuras son muy importantes «porque se están desarrollando con dos claves muy importantes y de futuro». «La primera es la intermodalidad: solo entendemos el modo ferroviario conectado con el resto de modos de transporte, y por eso es fundamental la colaboración con el resto de instituciones».

De acuerdo con Santano, la segunda clave «es la integración urbana». «Es decir, las estaciones no son espacios ajenos a la ciudad, ni pueden serlo; tienen que integrarse de la mejor manera posible, tanto desde el punto de vista de la movilidad como desde el punto de vista urbano. Ahí está la pasarela, tanto la de superficie como el paso subterráneo, que garantizan permeabilidad. La estación nunca puede ser un obstáculo, no puede ser un muro; tiene que ser un elemento integrado en la ciudad. Precisamente con estas conexiones que tratamos de hacer en todas las estaciones, y en el caso de A Coruña, buscamos esta idea».

Por último, destacó la inversión en la estación coruñesa, de 87 millones de euros. «Tiene todo el sentido, especialmente con los cambios que se están produciendo en la movilidad. Desde que los nuevos trenes dan servicio de conexión en Galicia, especialmente los de A Coruña con Madrid, hemos experimentado una auténtica revolución en los pasajeros, que están creciendo de manera exponencial. En este momento, como saben, contamos con diez trenes de largo recorrido, que prestan servicio con Madrid. Y del mes de marzo aquí estamos prácticamente duplicando nuestra oferta de plazas, por encima de las 5.500 personas. Esto demuestra que las estaciones tienen todo el sentido con un nuevo concepto de movilidad, con la alta velocidad incorporada y con los nuevos servicios que irán llegando a Galicia, también ligados a la proximidad».

Así, Santano recordó el proyecto de cercanías cuya previsión era que estuviese listo este mes de diciembre. «Parece que solo invertimos en alta velocidad, pero las estaciones también dan servicio a media distancia, a los servicios regionales». «En Galicia estamos trabajando en un proyecto que creo que va a cambiar de manera importante el modo ferroviario, porque buscamos un servicio de proximidad, quizá para algunos de cercanía, aunque a nosotros nos gusta llamarlo de proximidad. En Galicia hablamos sobre todo de la media distancia, y hay entornos como el de A Coruña, y otro entorno que es el de Santiago y Pontevedra, que se verán muy beneficiados con este nuevo modelo, que anunciaremos en los próximos meses».

Por último, concluyó, que la hoja de ruta es «construir estaciones al servicio de las personas, movilidad completa con todos los modos de transporte y plena colaboración con las instituciones autonómicas y locales. Esto es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España».