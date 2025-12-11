Borja Tosar, astrofísico y divulgador: «Nadie es indiferente a las estrellas»

Mila Méndez Otero
MILA MÉNDEZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El astrofísico, Borja Tosar en el planetario, fotografiado con Saturno (en pequeño) y Titán (la luna más grande de Saturno).
El astrofísico, Borja Tosar en el planetario, fotografiado con Saturno (en pequeño) y Titán (la luna más grande de Saturno). Marcos Míguez

Cada sábado de mes se forman colas para escucharlo en la Casa de las Ciencias de A Coruña, donde expande su pasión por las estrellas desde hace 20 años

11 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los últimos sábados de mes, en la Casa de las Ciencias de A Coruña se forman colas para escucharlo. El astrofísico Borja Tosar (Sarria, 1978) conduce las «Postales planetarias», donde habla sobre las novedades del

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete