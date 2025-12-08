«De los norteamericanos de la base de Bares aprendí qué es la democracia»
08 dic 2025
Cuando aterrizaron los norteamericanos en Estaca de Bares, Félix Grande (Cariño, 88 años) chapurreaba «cuatro palabras» en inglés gracias a Tony, un amigo de su mujer, Josefa Pena (Vila de Bares, Mañón, 89 años), que