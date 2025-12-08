«De los norteamericanos de la base de Bares aprendí qué es la democracia»

Felix Grande posa con su mujer, Josefa Pena, en su casa de la Vila de Bares
Felix Grande posa con su mujer, Josefa Pena, en su casa de la Vila de Bares I. F.

Felix Grande, el que mantuvo el almacén de las instalaciones durante 30 años, desvela que hubo planes para abrir un casino en las viejas dependencias

08 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando aterrizaron los norteamericanos en Estaca de Bares, Félix Grande (Cariño, 88 años) chapurreaba «cuatro palabras» en inglés gracias a Tony, un amigo de su mujer, Josefa Pena (Vila de Bares, Mañón, 89 años), que

