El BNG alerta de que los centros de salud están «nunha situación límite» y aún no llegó el pico de la gripe

Foto de archivo de la sala de espera del PAC del CIS de A Residencia. ALBERTO LÓPEZ

La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha exigido a la Consellería de Sanidade que adopte «de maneira urxente» las medidas necesarias de planificación y programación para garantizar la atención en el Sergas, alertando de que los centros de salud están «nunha situación límite» sin haber llegado todavía el pico de gripe.

«Aínda non chegamos ao pico da gripe e das infeccións respiratorias e a situación dos centros de saúde é máis que preocupante», advirtió en un comunicado la diputada nacionalista. En él, expone las dificultades que tienen muchos enfermos estos días para conseguir una cita con su médico de cabecera e insiste en que cada día «son máis os centros nos que xa non hai citas» en todo el mes de diciembre.

Todo ello es consecuencia, según aseguró, de la situación «baixo mínimos» en la que se encuentra la atención primaria por una política sanitaria que «escatima en persoal e presuposto, con 141 médicos de familia menos que hai dous anos». Denunció que hay centros en los que no hay ningún médico y otros en los que tendría que haber cuatro y solo hay uno.

Prado criticó que hay servicios de urgencias donde los enfermos están «nos corredores, incluídos quen teñen problemas de saúde mental que necesitan vixilancia constante», o pacientes que deben esperar varios días para ser ingresados. Especificó situaciones como la del Hospital Abente y Lago de A Coruña, «onde están ingresando tres enfermos en habitacións de dimensións moi reducidas, o que imposibilita unha atención minimamente digna».

Por ello, la nacionalista exigió a Sanidade que «deixe de actuar para a galería» y se anticipe al pico máximo de gripe y otras enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias. «Non se pode esperar a que o problema chegue ao seu punto máximo para abrir camas, porque facelo non consiste en darlle a un interruptor, senón que hai que contratar persoal», dijo.