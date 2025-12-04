El balneario de Mondariz, protagonista en los «Óscar del turismo nacional»

Premiados en la gala de los Spain Travel Awards, los «Oscar» del turismo nacional

Los «Spain Travel Awards», los llamados «Óscar del turismo nacional», destacaron al balneario de Mondariz como uno de los mejores de Europa, por su innovación y el haber conseguido crear destino a partir de sus aguas milagrosas. Así, el establecimiento gallego quedó finalista en su categoría, junto a destacadas empresas del sector a nivel nacional, como son el Saint Regis Resort de Mallorca, Le Meridien y Villa Padierna Palace.

Los galardones se entregaron este lunes en el Teatro Albéniz de Madrid, en el evento más importante del calendario turístico. Establecimientos como Mandarin Oriental Ritz, Rosewood Villa Magna, Four Seasons, Puente Romano Marbella o Madrid como destino fueron otros de los destacados entre las 20 categorías de estos premios.

Los «Spain Travel Awards» nacieron con el objetivo de reconocer y celebrar la excelencia en la industria del turismo de España y responden a la necesidad de poner en valor el sector turístico español, así como para premiar la innovación de empresas, destinos y profesionales que destacan en el sector. Tienen el apoyo de Turespaña, además de por parte del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y su Consejería de Cultura y de Holafly.

El pionero balneario de Mondariz

El establecimiento gallego destacado, el balneario de Mondariz, es un centro pionero en el termalismo a nivel nacional y potenciador del turismo en la comunidad. Ha recibido, por ello, distintos premios nacionales e internacionales. Su presidente, Javier Solano, ha recibido galardones como el premio a Mejor Balneario de España en 2005 y 2006; Mejor Alojamiento de Galicia, en 2007; y el Conde NastTraveler Internacional 2012 como Mejor Spa de España, Premio Nacional de Salud y el Premio Mejor Balneario y de Europa, tras recibir el galardón especial en los Premio Wellness Experience 2023 en la Fira de Barcelona.

El proyecto de Solano nace a finales del siglo XIX y pronto se convierte en un referente europeo gracias a las propiedades de sus manantiales. Sus aguas trajeron a Galicia a personajes como Isaac Peral, John Rockefeller II, Isabel de Borbón, el arzobispo de Westminster, Miguel Primo de Rivera o el sultán Muley Haffid y el infante Augusto de Braganza a cuidar su salud. Lleva más de tres siglos protagonizando el fenómeno termal europeo hasta convertirse, hoy en día, en un moderno spa de 3.000 metros cuadrados de piscina interactiva, con un campo de golf de 18 hoyos y una zona recreativa para los más pequeños.