Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la DGT: «La baliza V-16 permitirá avisar de un coche parado en una curva»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Destaca las bondades de la nueva baliza conectada, que evitará el riesgo de atropello que existe ahora al tener que salir del coche para colocar los triángulos de emergencia04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Creo que la mayor parte de la sociedad tiene su propio criterio y sabe valorar la información que intentamos transmitir». Así lo cree Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la Dirección General de Tráfico. —¿Cómo