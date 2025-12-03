Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la DGT: «La baliza V-16 permitirá avisar de un coche parado en una curva»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la Dirección General de Tráfico
Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la Dirección General de Tráfico

Destaca las bondades de la nueva baliza conectada, que evitará el riesgo de atropello que existe ahora al tener que salir del coche para colocar los triángulos de emergencia

04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Creo que la mayor parte de la sociedad tiene su propio criterio y sabe valorar la información que intentamos transmitir». Así lo cree Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la Dirección General de Tráfico. —¿Cómo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete