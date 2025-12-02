José Manuel Fandiño: «Ya hay más ingresos que el año pasado a estas alturas»

E. Á. SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

CESAR QUIAN

El presidente en Galicia de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias pide responsabilidad al acudir a los servicios hospitalarios

02 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia (Semes), José Manuel Fandiño, jefe de urgencias en el Chuac, asegura que empieza a notarse la incidencia de la gripe en

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete