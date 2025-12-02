Los historiadores aplauden la vuelta a Santiago de las estatuas del pórtico da Gloria: «É un triunfo»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Creen que su regreso reconoce el trabajo «de moita xente» y que demuestra la capacidad social para «reparar inxustizas»04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Quienes el 11 de diciembre visiten el Museo do Pobo Galego presenciarán un momento histórico para el patrimonio gallego. Tras muchas movilizaciones y un largo proceso judicial, las estatuas de los profetas Ezequiel y Jeremías