Cien años del crimen de Corme: murió estrangulada por su marido y sus dos amantes

Heitor Cruz y su mujer, Alma Figueroa. Él es el bisnieto de Carmen Sanmillán, su último descendiente.
El asesinato de María del Carmen Sanmillán se resolvió 33 años después con la detención de los tres implicados

03 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

María del Carmen Sanmillán tenía 3 años cuando llegó a Corme procedente de un hospicio. Había sido adoptada por Francisco Cousillas y María Ferreiro Centeno, un matrimonio con una situación económica holgada que había emigrado

