Cien años del crimen de Corme: murió estrangulada por su marido y sus dos amantes
CARBALLO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El asesinato de María del Carmen Sanmillán se resolvió 33 años después con la detención de los tres implicados03 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
María del Carmen Sanmillán tenía 3 años cuando llegó a Corme procedente de un hospicio. Había sido adoptada por Francisco Cousillas y María Ferreiro Centeno, un matrimonio con una situación económica holgada que había emigrado