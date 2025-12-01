Los abogados gallegos rechazan por insuficiente la propuesta económica que propone la Xunta para abonarles el turno de oficio

El presidente del Consello da Avogacía Galega, en su toma de posesión en octubre del 2025. Marcos Míguez

«A nosotros nos cuesta lo mismo llevar un caso de pago que uno del turno de oficio. Los gastos son los mismos y le dedicamos la misma atención». Así argumenta Luis Torres, presidente del Consello da Avogacía Galega, el rechazo del colectivo de los abogados gallegos al baremo económico que propone la Xunta para sufragar los costes del turno de oficio en Galicia. El Consello ya le ha comunicado a la Dirección Xeral de Xustiza que no firmará el convenio para el año 2026, que sustituirá al acuerdo sellado en el 2021 y cuya vigencia concluyó el pasado noviembre.

El Consello lamenta «la falta de compromiso institucional» de la Xunta, por lo que no avalará un baremo que «no garantiza la dignidad profesional ni la calidad de la Justicia gratuita en Galicia». De todas formas, la institución que representa a los abogados de Galicia mantiene su disposición al diálogo «siempre que exista una propuesta seria y ajustada a la realidad».

El Consello de la Avogacía Galega considera que la propuesta económica de la Xunta es insuficiente y no garantiza la continuidad digna del servicio público de Justicia gratuita. En un comunicado, los abogados gallegos dicen que el resultado de los meses de negociaciones con la Dirección Xeral de Xustiza «é frustrante», por lo que reclaman una reunión con el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para desbloquear el conflicto.

Al tiempo, los abogados gallegos denuncian que las ofertas que les presentaron «non compensan a erosión do valor real das contías, xa moi insuficientes no anterior convenio e que hoxe están aínda máis depreciadas pola inflación acumulada».