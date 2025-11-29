El crimen de Manuela Barbosa: tres golpes mortales en Arcade, un fajo de billetes robado y un caso camino de archivarse

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Finca de Arcade en la que apareció, tres años después del crimen, el cuerpo de Manuela Barbosa
Finca de Arcade en la que apareció, tres años después del crimen, el cuerpo de Manuela Barbosa

El esqueleto de Manuela Barbosa apareció tras tres años al desbrozar una finca que sus propietarios aseguran que se limpia anualmente cada mes de junio

30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Manuela Barbosa, de 66 años, fue vista por última vez entre las 14.40 y las 14.45 horas del 13 de julio del 2021. Caminaba por la calle Calvario de Arcade, Soutomaior. Nada volvió a saberse

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con el mejor descuento de Black Friday
Suscríbete 2 años por 25 Solo 1€ al mes Suscríbete