El crimen de Manuela Barbosa: tres golpes mortales en Arcade, un fajo de billetes robado y un caso camino de archivarse
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El esqueleto de Manuela Barbosa apareció tras tres años al desbrozar una finca que sus propietarios aseguran que se limpia anualmente cada mes de junio30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Manuela Barbosa, de 66 años, fue vista por última vez entre las 14.40 y las 14.45 horas del 13 de julio del 2021. Caminaba por la calle Calvario de Arcade, Soutomaior. Nada volvió a saberse