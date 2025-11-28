Galicia envía un 20 % menos de basura al vertedero que la media española

A. L. CARBALLO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez (tercera por la derecha), en el encuentro de empresas de gestión de residuos celebrada este jueves y viernes. Ana García

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que la robotización y la inteligencia artificial permitirán ganar eficiencia en los procesos industriales

29 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia ha logrado reducir la tasa de residuos en los vertederos hasta el 27 % —casi 20 puntos menos que la media española, que es del 46,7 %— y avanza a paso firme hacia el

