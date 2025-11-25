La Xunta propone tres modelos de chiringuitos para instalar en las playas

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Do mar ao furancho fue la candidatura ganadora escogida por el jurado, recibiendo un premio de 12.000 euros

26 nov 2025 . Actualizado a las 04:47 h.

Do mar ao furancho, Módulo, (serie e litoral) y Secadoiro son las tres propuestas seleccionadas por la Xunta, entre las 16 recibidas, para establecer el modelo para los chiringuitos de las playas gallegas. Los proyectos escogidos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con el mejor descuento de Black Friday
Suscríbete 2 años por 25 Solo 1€ al mes Suscríbete