La Xunta propone tres modelos de chiringuitos para instalar en las playas
Do mar ao furancho fue la candidatura ganadora escogida por el jurado, recibiendo un premio de 12.000 euros26 nov 2025 . Actualizado a las 04:47 h.
Do mar ao furancho, Módulo, (serie e litoral) y Secadoiro son las tres propuestas seleccionadas por la Xunta, entre las 16 recibidas, para establecer el modelo para los chiringuitos de las playas gallegas. Los proyectos escogidos