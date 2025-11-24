La USC cifra la riqueza mineral de Galicia en hasta 45.000 millones

Trabajos en un mina de magnesitas de O Incio ALBERTO LÓPEZ

El valor de la riqueza mineral de Galicia asciende hasta 45.000 millones de euros, según un informe elaborado por la Universidade de Santiago (USC) por encargo de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, explicó que el estudio parte del análisis de casi 43.000 muestras obtenidas en 127 zonas.

Su conclusión es que en Galicia hay recursos significativos de 18 de los 34 minerales calificados como estratégicos por la Unión Europea. Se trata de grafito natural, niobio, manganeso, metal de titanio, platino, tierras raras pesadas y ligeras, antimonio, silicio metálico, cobalto, litio, tántalo, wolframio, barita y cobre. Su valor oscila entre 25.000 y los citados 45.000 euros.

La USC señala que hay cinco grandes «corredores» minerales, explicó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana. Esos corredores son Santiago-Touro-Lalín, cabo Ortegal-Moeche, Penouta-Forcarei, San Finx-Santa Comba y Vigo-Tui-Porriño.

Rueda señaló que la concentración de esos minerales en Galicia es de las más elevadas en todo el continente, lo que ofrece a Galicia la posibilidad de convertirse en una región estratégica para que Europa alcance la autonomía en materias primas. Lorenzana consideró que es una «oportunidade sen precedentes», ya que hay proximidad a los mercados europeos, infraestructuras portuarias en Vigo, Ferrol y A Coruña con capacidad para exportar esos materiales y centros de investigación con capacidad para utilizarlos, además del potenciar de transformarlos aquí.

Lorenzana subrayó que es una «responsabilidade do Goberno galego» impulsar una «estratexia mineira» para explotar la riqueza mineral de Galicia. La conselleira afirmó que la estrategia estará vinculada a la ley de recursos naturales, por lo que las zonas en las que estén ubicadas las «futuras minas» serán «máis ricas e prósperas», porque la norma obliga a que parte de los beneficios de explotación redunde en el territorio.

También insistió en que se hará una «tramitación escrupulosa» de las explotaciones, que estarán sometidas entre otros permisos a los correspondientes análisis ambientales. La previsión es que salgan más permisos de explotación en el 2026.