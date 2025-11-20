La mitad de los gallegos no sabe de qué materiales está hecha la fachada de su casa

La renovación de las fachadas, como la de la Torre Efisa en A Coruña, busca combinar seguridad y ahorro energético MARCOS MÍGUEZ

Más de la mitad de los gallegos (54 %) desconoce qué productos se emplearon en la fachada de su vivienda. Con todo, por tratarse de casas unifamiliares o porque está aumentando mucho la rehabilitación de los edificios, los gallegos tienen mucha más información que la media nacional (que llega al 65 % el porcentaje de gente que no sabe con qué está construida su vivienda). Lo dice el estudio sociológico Percepción ciudadana sobre el riesgo de incendios en las fachadas de los edificios, del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio.

En el caso de la construcción y el riesgo de incendios, los gallegos está vez son un poco más confiados que la media nacional: el 85 % está preocupado por que los edificios contengan productos combustibles que puedan favorecer la propagación del fuego, un porcentaje que a nivel estatal llega al 91 %.

Este informe refleja una preocupación general por el riesgo de incendio en los edificios, que en la Comunidad Valenciana vinculan con la tragedia del barrio del Campanar, donde en febrero del 2024 el fuego arrasó un edificio de catorce pisos en menos de una hora y murieron 10 personas. Es en este territorio donde la preocupación social es mayor.

En general se considera que la normativa debe ser más rigurosa, especialmente para edificios que alberguen hospitales, residencias o colegios. Los gallegos están en la misma línea que el conjunto de los españoles y son prácticamente el 86 % el que piensa en una actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE) en línea con los estándares europeos más avanzados.

En un momento en que muchos edificios de viviendas están siendo rehabilitados, el 87 % de los gallegos (el 93 % en el conjunto nacional) creen que la seguridad en un factor muy importante en el arreglo de las fachadas, incluso por delante del ahorro energético y del económico.

Y la mitad de los encuestados —en Galicia y en toda España— asegura que en caso de rehabilitación de su vivienda buscaría un equilibrio entre seguridad frente al fuego, ahorro energético y económico. El aspecto de seguridad es, para el 41 % de los gallegos (algo más alto en el conjunto nacional, del 48 %), un factor que resta valor a la vivienda en caso de querer venderla.

Pese a la preocupación general, hay una evidente falta de información y ahí entra precisamente el interés del Observatorio, que cuenta con una Guía de soluciones constructivas combustibles / no combustibles para ayudar a ciudadanos, comunidades de propietarios y profesionales del sector a identificar qué tipos de fachadas presentan mayor riesgo de propagación del fuego.