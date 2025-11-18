El Gobierno ha reconocido ya la nacionalidad a 500.000 hijos y nietos de exiliados

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa de este martes tras el Consejo de Ministros. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

De los 2,3 millones de interesados por obtener la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, medio millón ya tienen reconocido su derecho. El dato lo ha aportado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha recordado que el derecho a la nacionalidad se está concediendo a aquellas personas cuyos antepasados se vieron obligados a exiliarse de España por la dictadura franquista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha precisado que del medio millón de personas con el derecho reconocido, 237.000 ya constan como «personas inscritas», y ha añadido que el Gobierno ha otorgado la nacionalidad a 171 familiares de brigadistas que formaron parte del bando republicano durante la Guerra Civil y que tuvieron que exiliarse a causa de la represión del régimen franquista.

El dato conocido este martes se traduce en que el 17,4 % de los solicitantes —500.000 personas— tienen ya su derecho reconocido, un trámite que en algunos casos podría tardar años en resolverse por la gran cantidad de solicitudes recibidas. Porque durante el tiempo que permaneció abierto el plazo para solicitar el derecho, ampliado hasta el pasado 22 de octubre, iniciaron los trámites para conseguir la nacionalidad española 2,3 millones de personas, lo que puso contra las cuerdas la capacidad de oficinas consulares y de registros civiles y eclesiásticos en varios países de Hispanoamérica.

La mayor sobresaturación se produjo en Argentina, donde a mediados de octubre se habían dado de alta casi 900.000 usuarios consulares, una cifra que triplicaba en aquel entonces a las 300.000 solicitudes tramitadas en La Habana y que era muy superior a las 200.000 altas generadas en Ciudad de México, las 68.000 de Caracas o las 30.000 de Montevideo.

Para muchos interesados, el proceso se acabó demorando por las dudas sobre la legislación o por los latosos sistemas de cita previa —que causó graves dificultades en Cuba, por ejemplo—, lo que provocó que la mayor parte de los solicitantes, un 62 %, entregasen los documentos necesarios en los últimos meses antes de agotar el plazo. Entre finales de verano y el 22 de octubre, se presentaron 6 de cada 10 solicitudes.