Pontón reivindica el Frente Amplio de Uruguay como el modelo a seguir en Galicia frente al PP

Ana Pontón, este jueves con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al que regaló un ejemplar de «Nós» BNG

La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, ha aprovechado este jueves su encuentro en Montevideo con Yamandú Orsi, presidente uruguayo, para fortalecer las relaciones entre Galicia e Uruguay, dos territorios con grandes vínculos y que comparten historia a través de la diáspora. La líder nacionalista ve en el Gobierno del Frente Amplio un ejemplo de apuesta por la justicia social y de entender que los servidores públicos han de estar al servicio de una mayoría social.

En el transcurso de la reunión, Pontón le trasladó a Orsi el proyecto de gobierno que el BNG tiene para Galicia, una alternativa nacionalista y de izquierdas con el reto de cambiar el rumbo. Según la líder del Bloque, esto es lo mismo que hizo hace un año el Frente Amplio, cuando desplazó en las urnas al anterior gobierno conservador, recuperando un proyecto progresista pensado para las mayorías sociales. «Orsi segue a estela de José Mujica, que para o BNG continúa a ser un exemplo a seguir», destacó Pontón.

«Nun momento no que avanza a dereita e a extrema dereita, -indicó Pontón-, é unha ventá de esperanza e tamén unha oportunidade para unha forza como o BNG que aspira a gobernar Galicia». La portavoz nacional destacó el interés de conocer de primera mano propuestas que puedan servir como referencia, tras el encuentro en la Residencia Suárez, donde compartió entrevista y desayuno con el presidente Orsi.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también defendió este jueves en Uruguay las potencialidades del sector naval gallego, tanto a nivel civil como militar, una rama industrial que, según la líder nacionalista, ha ganado prestigio internacional por su capacidad de innovación y construcción en las áreas de Vigo y Ferrol. La reivindicación del naval gallego por parte de la líder de la oposición gallega ante el presidente uruguayo se produce justo después de que trascendiese hace unas semanas que el Ejecutivo uruguayo había cancelado un contrato con el astillero vigués Cardama para la fabricación de dos patrulleras por alrededor de 82 millones de euros. Una decisión que obedecía, según la versión del país sudamericano, a los «fuertes indicios de fraude o estafa al Estado». Pontón, que aseguró desconocer los pormenores del caso y la letra pequeña del contrato, deseó que el conflicto se resuelva cuanto antes y de la forma más beneficiosa para ambas partes.

Ana Pontón también apeló a la emigración para «captar talento», cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura y «poder progresar como país». En el marco del viaje que la líder de la oposición realiza esta semana al país charrúa y a Argentina, Pontón defendió que el pueblo gallego sí entiende «o que significa emigrar», lo que sitúa a Galicia como «terra de acollida» en un contexto en el que, sostuvo, «a emigración é unha necesidade» al contar con «unha poboación envellecida e sectores económicos que non son capaces de cubrir postos de traballo».

«Necesitamos xente e poder progresar como país, captar todo o talento que poidamos e tamén temos que romper con eses discursos de odio e xenofobia que vemos que quere instalar a dereita e a extrema dereita», reflexionó Pontón, quien puso el foco en que la «emigración é unha oportunidade, non un problema».