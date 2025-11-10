El BNG enmendará los presupuestos para incrementar en 15 millones el Servizo de Axuda no Fogar

PACO RODRÍGUEZ

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha anunciado este lunes que el BNG presentará una enmienda a los presupuestos gallegos del 2026 para incrementar en 15 millones de euros la partida destinada al Servicio de Axuda no Fogar (SAF), lo que permitiría aumentar de 12 a 17 euros la hora la financiación de la Xunta a los ayuntamientos. El objetivo último sería que la financiación del SAF se situase de manera progresiva en los 20 euros la hora en el 2027.

«O obxectivo é, tal e como recolle a Lei de Dependencia, que o sostemento económico do SAF sexa financiado integramente pola Xunta e polo Estado, que son os responsables de financiar este servizo e non os concellos, como está pasando na actualidade», explicó la portavoz del Bloque después de reunierse en Santiago con alcaldes, alcaldesas y responsables municipales del BNG. Un encuentro en el que se abordaron las dificultades que tienen los ayuntamientos a la hora de sostener un servicio que calificó de prioritario y básico para la atención de las personas mayores en sus hogares y que, advirtió, se encuentra en una situación de «quebra técnica».

Pontón denunció que el SAF no recibe la financiación necesaria y obligatoria por ley de un Gobierno del PP que está descargando esta responsabilidad en los ayuntamientos, que ya tienen unas finanzas locales muy mermadas. «A situación do SAF é insostible e o que non se pode é seguir mirando para outro lado, que parece que é a receita que ten o Goberno de Rueda», denunció la líder nacionalista. En este sentido, recordó que el Ejecutivo del PP solo aporta en este momentos 12 de los 23 euros por hora que cuesta el servicio, lo que implica que son los municipios los que tienen que aportar todo el resto, cuando ya están infrafinanciados por la Xunta.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también se refirió a la falta de médicos en los centros de salud, un déficit que se denuncia en el último informe de la Valedora do Pobo. La portavoz nacionalista sostuvo que en la actualidad se ve una «unanimidade» de todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario frente a la «política de demolición» de la atención primaria que, según ha denunciado, lleva a cabo el Partido Popular. «Lograron algo moi difícil: que é poñer a todo mundo dacordo nalgo que non funciona», dijo Pontón, quien considera que las medidas de rescate de la Xunta a la atención primaria han fracasado. El BNG recuerda que ya propuso para esta legislatura un plan de choque de 200 millones de euros para reconducir los problemas de personal en los centros de salud.