Los alumnos opinan: «Es buena idea, este hospital está saturado con tanto estudiante»

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

XOAN A. SOLER

En tercero ya hay una pequeña rotación por los centros sanitarios pero a partir de cuarto aumenta: «Hay servicios en los que casi no pueden atenderte»

07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Facultade de Medicina de Santiago tiene más de dos mil alumnos matriculados, una cifra que seguirá creciendo un par de años más, hasta que lleguen a sexto los estudiantes que iniciaron la carrera en

