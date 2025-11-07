Abel Caballero no se fía del pacto sobre inversiones de la Xunta: «Se creen que somos tontos»

Imagen de archivo de Abel Caballero. Salvador Sas | EFE

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, rechazó este jueves aceptar la propuesta de acuerdo sobre inversiones conjuntas con la Xunta planteada por carta por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. «No proponen ningún pacto, no proponen ningún acuerdo. Lo que propone la Xunta es que Vigo lo pague todo», declaró el regidor vigués para valorar la invitación al pacto con la que el Gobierno gallego reclama que se definan el calendario y las inversiones participadas en Vigo por la Administración autonómica. El alcalde había apelado a la Xunta para que financie parte de las obras que necesita el estadio de Balaídos para optar a ser sede del Mundial de fútbol.

«La Xunta se cree que somos tontos», «Rueda cree que somos tontos» o «es el antiviguismo total» fueron algunas de las afirmaciones lanzadas por Caballero al comentar las exigencias de la Xunta y sus acusaciones de bloqueo municipal para proyectos como el de la propia remodelación de Balaídos, las pistas de atletismo anexas, la ampliación del recinto ferial del Ifevi, la construcción de un túnel viario en el centro de la ciudad o el desarrollo urbanístico de la parcela de la antigua Escuela de Transmisiones de la Armada.

«¿Alguien entiende que la Xunta de Galicia no haya aportado ni un céntimo al icono deportivo más importante de Galicia, que es el estadio de Balaídos?», inquirió el alcalde de Vigo en un audio remitido a los medios de comunicación en respuesta a la petición de pacto del conselleiro de Presidencia.

Abel Caballero anunció que responderá a la propuesta de la Xunta con una nueva misiva «que va a tener muchos folios», en los que dará cuenta del «listado de incumplimientos» que achaca al Gobierno gallego en Vigo, entre los que figuran los que el conselleiro acusa al Ayuntamiento de estar bloqueando. «No quieren que haya Mundial en Vigo», concluyó el alcalde, quien propone ahora a la Xunta que pague un tercio de la obra de reforma de Balaídos iniciada hace diez años.