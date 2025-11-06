La UE obligará a fijar plazos vinculantes para líneas de alta velocidad como Vigo-Oporto
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
El nuevo plan para impulsar la red ferroviaria transeuropea insiste en eliminar barreras que bloquean la competencia y la interoperabilidad, como el ancho ibérico06 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La red ferroviaria transeuropea planificada a lo largo de estos últimos 15 años no es lo bastante ambiciosa para los objetivos actuales de la Comisión Europea. Se trata de convertir el tren de alta velocidad