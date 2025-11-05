Medicina busca un acuerdo que no acabará con las pretensiones de implantar otro grado

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Facultade de Medicina de Santiago, foto de archivo
Facultade de Medicina de Santiago, foto de archivo SANDRA ALONSO

Aunque las propuestas de Vigo y A Coruña son parecidas, esta institución y la USC mantienen las posiciones más distantes

05 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Universidade de Santiago tiene la única titulación de Medicina de Galicia. No tardaron mucho desde su creación las universidades de Vigo y A Coruña en solicitarla. Tras años con mayores o menores tensiones, en

