Sanidad envía un requerimiento formal a las comunidades del PP para que envíen los datos de cribados

Nuevo mamógrafo del hospital de Monforte CARLOS CORTÉS

Sanidad ha dado un paso más en la polémica de los cribados de cáncer y acaba de remitir un requerimiento formal a las comunidades gobernadas por el PP para que envíen los indicadores de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Tras la reunión del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, estas se negaron por entender que la petición tenía tintes políticos. El ministerio, sin embargo, asegura que quiere disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar los programas de cribado. El requerimiento se ampara en el artículo 44 de la Ley 29/1998, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública.

En cuanto a los datos a enviar, están recogidos en el documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS, aprobado en abril. Tras las incidencias registradas en el cribado de mama de Andalucía, el departamento que dirige Mónica García considera «urgente» disponer de los datos actualizados de los últimos cinco años.

En caso de que las comunidades no dispongan aún de todos los indicadores recogidos en el documento de consenso, lo servicios de salud deberán remitir la información disponible hasta la fecha. Algunas comunidades, recuerda Sanidad, ya han enviado esta información o han comunicado que están trabajando en ello. En el caso de la Xunta, pese a negarse en un primer momento, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que sí está dispuesto a dar estos datos.