El conselleiro de Sanidade estalla contra el uso político del Interterritorial de Sanidad y asegura que sí está dispuesto a facilitar los datos de cribados de cáncer

Caamaño, tras la reunión del Consello de la Xunta a finales de septiembre Sandra Alonso

La polémica de los cribados poblacionales de cáncer ha llegado este viernes al Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne a Gobierno y comunidades. En la reunión de este órgano de participación los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP abandonaron la reunión y manifestaron su preocupación e incomodidad con lo ocurrido en las últimas semanas: «non se pode utilizar o Consello Interterritorial para o capricho político e para montar ruído político e atacar as comunidades do PP», explicó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

A pesar de que en una carta remitida hace unos días a la ministra de Sanidad, Mónica García, el conselleiro respondía a la petición de datos de estos cribados afirmando que la Xunta, «no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados», este viernes Caamaño aseguró que las comunidades están dispuestas a dar esos datos, y tras actualizarlos próximamente, «os primeiros en coñecelos van ser precisamente os pacientes».

Tras lo sucedido en Andalucía con los fallos en los cribados de cáncer de mama, el ministerio decidió monitorizar estos programas y pedir los datos a las comunidades. Tras la negativa de las autonomías populares, Mónica García anunció que estudiará la vía jurídica para exigirlos, y calificó de «circo» la actuación de los consejeros del PP.

Para el responsable de la sanidad gallega el problema más importante en relación a la sanidad se centra en el déficit de médicos de familia y pediatras, «e desde o ministerio non están tomando ningunha medida para solventalo».