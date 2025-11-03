O Consello das Linguas constitúese para impulsar os idiomas cooficiais do Estado

Fotografía de familia trala constitución en San Sebastián do Consello das Linguas. Javi Colmenero | EFE

As comunidades con lingua propia pasan a ser membros de pleno dereito desta entidade que quedou instaurada onte en San Sebastián

03 nov 2025 . Actualizado a las 20:37 h.

Co obxectivo de establecerse como un foro para impulsar e facer un seguimento das políticas lingüísticas nos territorios con idiomas cooficiais constituíuse onte en San Sebastián o Consello das Linguas Cooficiais. Na entidade, cuxa transformación promoveu o Goberno central para mellorar a coordinación da Administración Xeral do Estado en relación co uso destas linguas, estarán representadas a partir de agora as seis comunidades con lingua propia. Son Galicia, o País Vasco, Cataluña, Navarra, a Comunidade Valenciana e as Illas Baleares, e todas elas estiveron representadas onte en San Sebastián por cadanseu responsable de política lingüística.

No caso de Galicia, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, sinalou a importancia «da renovación e novo enfoque» deste órgano, ao tempo que incidiu na importancia de que «os programas de xestión do Estado atendan á realidade plurilingüe» e se impulse a lingua en diferentes sectores como a xustiza, onde García citou a implantación en galego do programa Atenea.

En San Sebastián, o secretario xeral tamén se referiu aos medios de comunicación públicos. «Vimos de ver como Televisión Española firmou un convenio coa Generalitat para a creación dun canal xeneralista en catalán e vemos significativo que este compromiso se extenda a todas as linguas oficiais», explicou García.

Tamén estivo presente no encontro o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, quen defendeu o «compromiso firme» do Executivo central e apelou á colaboración institucional como «ferramenta esencial» para fortalecer o uso das linguas cooficiais en todo o Estado.

Con todo, reivindicou o galego como «un motivo de unión e non de división» e sinalou que «as linguas deben servir para sumar, nunca para confrontar». Por último, reclamou á Xunta «máis implicación e ambición» nas políticas lingüísticas.