La siniestralidad en las carreteras gallegas aumenta en octubre, con nueve víctimas mortales más que el año pasado

Un guardia civil que pasaba por allí fue dando paso a los conductores tras el accidente para evitar atascos hasta que llegaron sus compañeros del destacamento de tráfico de Monforte CARLOS CORTÉS

En lo que va de año, 81 personas han perdido la vida en 78 siniestros mortales en las carreteras gallegas. Las dos últimas víctimas son una mujer de 72 años, que fue atropellada en Noia, y un hombre de 31, que se salió de la vía y volcó con su coche en Lugo. Ambos perdieron la vida el 2 de noviembre, tras dar por finalizado un mes de octubre negro en Galicia, con más muertos (siete más) y siniestros mortales (trece más) que el año anterior por estas mismas fechas. El 2024 se cerró con 89 víctimas mortales.

Por una parte, el último balance mensual de la Dirección General de Tráfico confirma que se trata del mes de octubre con más jornadas sin víctimas mortales en las carreteras de España de toda la serie histórica, al menos desde el 2003. Fueron cinco: jueves 9, viernes 24, domingo 26, martes 28 y jueves 30. Por otra, Galicia es la comunidad en la que más ha aumentado la siniestralidad este mes, con nueve fallecidos más con respecto al mismo mes del año pasado, cuando hubo dos víctimas.

Las provincias de Ourense y Pontevedra se mantienen estables, igualando sus cifras del año pasado e incluso bajándolas. La primera, con 11 siniestros mortales en los que perdieron la vida 11 personas, exactamente igual que a estas alturas del 2024; y la segunda, con 15 siniestros y 16 fallecidos, cuatro y cinco menos, respectivamente, que en el mismo período del año anterior.

En A Coruña hubo cinco siniestros mortales más (29) y una víctima mortal más (31), mientras que Lugo es la que registra peores cifras. Hasta este lunes, Tráfico confirma 23 accidentes mortales (en el 2024 hubo 11) y 23 fallecidos (frente a los 12 del año pasado) en las carreteras de la provincia.

Más peatones fallecidos

En toda España, octubre se cerró con 81 siniestros mortales en los que murieron 82 personas, seis menos que en el mismo mes del 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando. Un 6 % más, con casi 40 millones de movimientos de largo recorrido, según el balance de la DGT. Por comunidades, Andalucía es la que registra un mayor número de fallecidos este mes de octubre, con 19.

En estos 31 días descendieron especialmente los fallecidos en vías de alta capacidad, con 8 personas menos que en el mismo mes del año anterior. Pero si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, hay que destacar el aumento de peatones fallecidos, con 12 personas, cuatro más. En función del tipo de siniestro, aumentan los fallecidos por colisiones frontales, traseras y múltiples (3 fallecidos más) y por atropello (3 fallecidos más), mientras que se reducen en 6 personas los fallecidos por salidas de vía.

Del total de las víctimas, 13 de ellas no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad: 11 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, lo que supone el 28 % de los fallecidos en esos vehículos. Además, un ciclista no hacía uso del casco reglamentario.

Por franjas de edad, destacan, por un lado, el aumento de los fallecidos de más de 55 años con nueve fallecidos más con respecto al mismo mes del 2024 y, por otro, el descenso en 14 de los fallecidos que se encuentran en la horquilla de entre 25 y 34 años.